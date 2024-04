Més de 80 empreses de la Noguera se sumen a la lluita contra el càncer infantil

Compte enrere a la capital de la Noguera per a la Fira dels Somnis contra el càncer infantil, la vuitena edició de la qual se celebrarà el 5 de maig. Més de vuitanta empreses del territori han unit esforços i ahir van instal·lar pancartes per anunciar les seues firmes a les baranes del pont que travessa el riu Segre al seu pas per la ciutat. Amb aquesta acció, la iniciativa solidària ja ha aconseguit recaptar uns 22.000 euros aportats per les empreses i que han estat destinats a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona per a la investigació contra el càncer infantil. Les empreses interessades encara poden participar en aquesta acció contactant amb l’organització de la fira al Casal Lapallavacara, a través del correu info@firadelssomnis.cat o a la pàgina web www.firadelssomnis.cat. Totes aquestes firmes formaran part del Gran Rusc Solidari que serà present tant a la Fira dels Somnis com a la Fira Q.

Així mateix, ja són més de 1.600 persones les que s’han inscrit a la Cursa dels Somnis. La cita esportiva solidària se celebrarà el mateix 5 de maig al matí i, com en els anys anteriors, tindrà un recorregut de cinc quilòmetres. Aquest any, els participants que ho desitgin disposaran de cronometratge. L’objectiu que es marca l’organització és superar les 3.500 inscripcions i convertir aquesta carrera caminada solidària en la més gran de les Terres de Ponent. Durant tota la diada comptarà també amb exhibicions del sector automobilístic, gegants i capgrossos, batucades, dansa, música en directe, màgia, teatre i jocs per a la canalla. Tot per sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia i recaptar fons per a investigació. La iniciativa solidària ha recaptat ja uns 22.000 euros aportats per firmes del territori