La Casa d'Aragó obre la setmana cultural

La Casa d’Aragó de Lleida va encetar ahir les seues Jornadas Culturales San Jorge amb la lectura del pregó per part de la primera tinenta d’alcalde de la Paeria, Begoña Iglesias. Filla de pare aragonès, en el seu discurs Iglesias va recordar els 84 anys d’història de l’entitat i va destacar la seua tasca per “contribuir que Lleida sigui encara més capital cultural”. L’acte va servir per inaugurar una setmana farcida d’activitats lúdiques, culturals i creatives que es prolongaran fins diumenge, quan un dinar popular hi posarà el colofó.