Figa Flawas i 31 FAM, caps de cartell de la Festa de l'Estudiantat de la UdL

El pop amb incursions en gèneres urbans dels vallencs Figa Flawas i el trap del grup de Sabadell 31 FAM són els principals reclams de la 28a Festa Major de l’Estudiantat de la UdL, que tindrà lloc demà al campus de Cappont. Les classes se suspendran a partir de les 11 del matí, quan comencin les activitats ludicoesportives. Els concerts, amb dos escenaris amb música simultània, seran a partir de les 19.00 hores i aquest any s’allargaran fins a les tres de la matinada.

Els organitzadors han previst mesures per limitar les molèsties als veïns. Un tècnic d’enginyeria acústica instal·larà limitadors de so i farà sonometries cada hora. L’accés serà lliure durant el matí i es requerirà entrada per als concerts. A la tarda estan previstes les actuacions dels Marracos de la UdL i la colla bastonera del Pla de l’Aigua. A les 19.00 hores arrancarà la música amb DJ Calad. Per l’escenari tecno passaran també DJ Tarro, DJ Lavcor, DJ Yxor i la jove d’Arbeca DJ Luara Bearka. A l’escenari principal, que estrenaran els DJ Roy G i Eric Mass, actuaran 31 FAM, Figa Flawas, i els DJ Gaby Gómez, Laro i Moncho. La festa comptarà amb un punt lila amb personal del Centre Dolors Piera.