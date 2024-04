La natalitat toca fons a les comarques de Lleida: la xifra més baixa en els últims 25 anys

Vista d’un nen passejant amb el seu avi per un parc. - EP

Les últimes xifres publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) indiquen que en el conjunt d’Espanya els naixements han arribat a la xifra més baixa des del 1941. En el cas de les comarques lleidatanes, l’any passat van venir al món 3.064 nadons, dada que representa la xifra més baixa en els últims 25 anys. Un descens que contrasta amb l’augment de les defuncions, ja que el 2023 van morir 4.174 persones, 1.110 més de les que van nàixer.

Segons les dades de l’INE, l’any passat la natalitat va baixar un 5% respecte al 2022 i no ha parat de caure en els últims anys. Si es compara amb el primer any de la sèrie històrica, que és el 1975, el descens en el nombre de naixements és del 40% a la província de Lleida.

De fet, el 2008 va ser l’últim exercici en el qual es van superar els 5.000 nounats. A l’analitzar l’estadística, també es desprèn un canvi en l’edat de les mares, que cada vegada és més alta. El 2023, el 9,5% del total de dones que van donar a llum tenien 40 anys o més, percentatge que fa mig segle era de només el 3,7%.

Concretament, l’any passat 293 mares estaven a la franja a partir dels 40 anys, de les quals 42 eren a partir dels 45. Pel que fa a les joves, un 12,5% de les dones que van donar a llum l’any passat tenien menys de 25 anys, mentre que el 1975 aquest percentatge superava el 32% del total.

Un altre canvi sociodemogràfic és que han augmentat les mares no casades, encara que sense arribar a ser més que les casades com sí que es va registrar a Espanya per primera vegada el 2022. A les comarques lleidatanes, en vint anys han augmentat un 87% les dones solteres que donen a llum.

Així mateix, segons l’INE, les morts han baixat a Lleida després del repunt registrat en els anys de la covid. Així, el 2023 van morir 4.174 persones, un 8% menys que l’any anterior. Tanmateix, tot i la caiguda de la mortalitat, el menor nombre de naixements va fer que el saldo vegetatiu segueixi en números rojos i l’any passat van morir 1.110 persones més de les que van nàixer.

Els anys de pandèmia van ser els més importants en nombre de defuncions i el 2020 van morir 4.188 persones a la província, la xifra més alta de la sèrie (des del 1975).