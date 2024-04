Una nena es llança al buit en un col·legi de Balaguer en finalitzar les classes

Una alumna de primer d’ESO de l’Escola Vedruna de Balaguer va resultar ferida ahir a la tarda al tirar-se per la finestra d’un segon pis del centre. La menor, de 12 anys, va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova i no es tem per la seua vida. Els Mossos d’Esquadra van obrir diligències d’investigació.

Els fets van ocórrer a les 17.00 hores, quan els alumnes recollien al finalitzar la jornada lectiva en aquesta escola, situada al carrer del Pare Sanahüja de la capital de la Noguera.

Per causes que es desconeixen, una estudiant va pujar a una taula, es va tirar per una de les finestres de l’aula i va caure al pati interior del centre, en un incident que va ser presenciat per companys i professors. Ràpidament van alertar els serveis d’emergència. Fins al lloc es van desplaçar ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat. Després de ser atesa in situ, la menor va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Pel que sembla, presentava fractures a les extremitats inferiors com el maluc i les cames.

El succés va provocar una enorme commoció entre els alumnes, docents i familiars que hi havia en aquell moment a l’exterior del recinte –al coincidir amb la sortida de les aules–, entelant una jornada que havia tingut un marcat to festiu per la celebració de Sant Jordi.

Aquest diari es va posar en contacte amb la direcció del centre, que va explicar que s’havien reunit d’urgència per activar el protocol que hi ha per a aquest tipus de casos i que s’oferirà l’atenció que necessitin a tots aquells alumnes que ho requereixin. D’altra banda, es va informar internament els progenitors d’alumnes.