Sàhara Ponent busca quatre famílies per acollir aquest estiu menors sahrauís

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Sàhara Ponent preveu aquest estiu l’arribada d’una vintena de nens i nenes procedents de camps de refugiats del desert d’Algèria que passaran part de l’estiu amb famílies d’acollida del Segrià en el marc del projecte Vacances en Pau.

Segons l’entitat, que ahir va recaptar fons per a aquesta iniciativa amb una parada a la plaça Sant Francesc de Lleida, encara falten quatre famílies acollidores per a l’edició d’aquest any. L’escriptor Lluís Rodríguez va col·laborar amb el projecte i, al matí, va firmar exemplars del seu llibre Una vida junto al Polisario en la parada de Sàhara Ponent. L’obra narra l’experiència de Larry Casenave, que arriba a l’antic Sàhara espanyol per fer el servei militar i deserta en un moment en què el territori viu una sèrie de complexos fets històrics que no només marcaran l’esdevenir postcolonial de l’anomenada província 53, sinó també el rumb que prendrà llavors la mateixa vida del protagonista.

L’any passat, catorze menors sahrauís van passar l’estiu amb famílies d’Aitona, Almenar, Belianes, Llardecans, Lleida, Rosselló i Torres de Segre