Més donants i més trasplantaments

Catalunya és un referent a nivell mundial en donació i trasplantament d’òrgans, un gest altruista que salva vides i que en els últims anys segueix una tendència a l’alça. En el cas de Lleida, els trasplantaments s’han incrementat un 23,8% en els tres primers mesos d’aquest any. Segons les xifres de l’Organizació Catalana de Trasplantaments (OCATT), entre els mesos de gener i març s’han efectuat 26 intervencions a pacients lleidatans, cinc més respecte al mateix període del 2023. La gran majoria són renals, amb un total de 23 −l’any passat van ser 15−. Baixen tanmateix els trasplantaments hepàtics, que passen de 5 a 1 fins al març. Així mateix, n’hi va haver un de cor i de pàncrees-ronyó. Les donacions també s’ha incrementat. Segons l’OCATT, en tres mesos s’han comptabilitzat quatre donants reals a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, davant un únic donant de l’any passat. Aquesta xifra podria ser encara més gran, ja que es van registrar tres negatives de familiars que no volien donar els òrgans d’un difunt pròxim. Quant als lleidatans que esperaven un òrgan a 31 de març, eren 74, un 39,6% més en comparació amb l’any anterior, quan eren 53. La majoria d’aquests necessitaven un ronyó (63), mentre que set esperaven trasplantaments pulmonars, dos de cardíacs i dos més n’esperaven un d’hepàtic.

En el conjunt de Catalunya, en els tres primers mesos es van dur a terme 390 trasplantaments d’òrgans, dels quals 171 es van registrar durant el mes de març, una xifra que representa un nou màxim històric d’activitat, superant les 162 intervencions fetes el mes de novembre del 2019, que fins ara era el màxim de trasplantaments realitzat en un sol mes. Per tipus d’òrgans, durant el primer trimestre van ser 271 de ronyó, 65 de fetge, 17 de cor, 27 de pulmó i 10 de pàncrees. Així mateix, el 31 de març hi havia 1.247 persones en llista d’espera per sotmetre’s a un trasplantament. El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, va celebrar ahir les excel·lents xifres de donació i trasplantaments als hospitals catalans: “Són extraordinàries, conseqüència de l’esforç, la dedicació i el treball de molts equips professionals del conjunt d’hospitals del territori català, un motiu d’orgull per al sistema de Salut i per a la societat catalana. A més, cal assenyalar que és un èxit a l’abast de poques societats i sistemes sanitaris.”

En aquesta línia, tant l’OCATT com el sistema de Salut de Catalunya van destacar “la generositat i la solidaritat dels donants i de les seues famílies que, gràcies al seu gest altruista, han fet un regal de vida i d’esperança a moltes persones que ho esperaven”.

‘Compartim camí’, acte central per celebrar el Dia del Trasplantament

L’Organització Catalana de Trasplantaments va celebrar el 5 d’abril a Girona l’acte Compartim camí, amb motiu del Dia del Trasplantament. La cerimònia es va dedicar en aquesta ocasió a l’acompanyament que els professionals sanitaris i les associacions de pacients fan als malalts trasplantats o en llista d’espera. Entre altres activitats, va comptar amb una taula redona especialitzada sobre les necessitats dels malalts, una xarrada de la coordinadora de trasplantaments de l’Hospital Josep Trueta, Núria Masnou, i una taula d’associacions que van compartir vuit projectes concrets.