Mural de Pilarín Bayés en la novena edició del Gargar

Pilarín Bayés serà la convidada especial de la novena edició del Gargar de Penelles, el Festival de Murals i Art Rural que tindrà lloc del 3 al 5 de maig. La dibuixant pintarà un mural de 6 metres a la plaça de l’Església Vella, un dels punts centrals del certamen. Així mateix, hi participaran vuit artistes més, tres dels quals internacionals i tres de les comarques de Ponent: Cisco KSL de Bellpuig i els lleidatans Sermon i Sonia Alins. La resta d’artistes són Anetta Lukjano, Dirty, Kogaone, Isaac Mahow i Irene López León.

També com a novetat, el Gargar durarà un dia més i obrirà el divendres amb una nit de monòlegs. Així mateix, el certamen donarà continuïtat a la col·laboració amb l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega amb un mural que faran 15 alumnes i dos professors.A més, el Gargar comptarà amb desenes de propostes com tallers artístics, música en viu, mercat d’artesania, espai gastronòmic i la nit de monòlegs amb el Gargar Comedy, el 3 de maig al local social de Penelles i que comptarà amb les actuacions dels humoristes Irene Minovas, Andrea Farina i Andrés Fajngold. El programa culminarà el diumenge amb la tradicional Fira del Món Rural de Penelles, en el marc de les Festes del Roser, que aquest any apadrina l’artista Pilarín Bayés.