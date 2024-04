Només un 35 % de graduats en ciències i enginyeries són dones, sense canvis en una dècada

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les dones continuen sent minoria en les carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM, per les sigles en anglès) i la proporció de graduades, a nivell global, és d’un 35 %, sense canvis des de fa una dècada, alerta un estudi presentat aquest dimarts per la Unesco.

Aquesta infrarepresentació es trasllada després al mercat de treball, on les dones ocupen menys d’un 25 % dels llocs de treball d’aquests sectors, i es comença a manifestar molt aviat, començant per una "ansietat injustificada que les nenes pateixen en matemàtiques des d’una edat primerenca, alimentada per normes i estereotips de gènere negatius," agrega la Unesco.

Les dades s’extreuen d’un estudi titulat "Technology on her terms" (Tecnologia en els seus termes) que l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura ha publicat aquest 25 d’abril amb motiu del Día Internacional de les Nenes en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

L’informe revela que cada any hi ha més nenes completant cada nivell educatiu a tots els països. Tanmateix, els progressos són heterogenis i de vegades insuficients per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible per a 2030.

Els països i comunitats pobres són els més endarrerits, especialment a l’Àfrica subsahariana, on la paritat educativa és una meta que es resisteix encara en tots els nivells de formació.

La introducció de la tecnologia en l’educació és un factor que aporta efectes positius notables i ha ajudat a tancar la bretxa de gènere entre els estudiants, inclòs en contextos de crisi on les solucions en línia han proporcionat alternatives a l’abandó de l’educació, com per exemple en el context de la crisi pel terrorisme del grup Boko Haram a Nigèria.

També proporciona espais segurs i confidencials per educar-se en temes sensibles com la salut sexual de les nenes, com passa amb l’aplicació mòbil The Girl Talk, per a adolescents entre 12 i 18 anys a Tailàndia.

Però en paral·lel, la tecnologia també "accentua amb freqüència regles i estereotips de gènere negatius", avisa l’estudi.

Les xarxes perjudiquen més el benestar de les nenes

Encara que les tecnologies digitals tenen un "excel·lent potencial" per a l’ensenyament i l’aprenentatge, l’exposició de nens i adolescents a les xarxes també comporta riscos importants d’apropiació de dades, abús, fraus o ciberassetjament, entre molts d’altres.

Molts d’aquests riscos afecten de manera desproporcionada a les nenes, segons dades recopilades per la Unesco procedents de diferents estudis i institucions. Per exemple, les noies tenen el doble de probabilitats que els nois de patir un trastorn alimentari i l’ús de les xarxes socials no només no contribueix positivament, sinó que agreuja el problema.

Una investigació realitzada per Facebook va descobrir que un 32 % de les adolescents deien que, quan se sentien malament amb el seu cos, Instagram els feia sentir-se pitjor. L’estudi de la Unesco també assenyala que, als 10 anys, una interacció més important amb les xarxes socials en les nenes està relacionada amb un empitjorament progressiu de les seues circumstàncies socioemocionals, mentre que entre els nens no es va trobar aquesta correlació.

Atès que el benestar emocional està lligat als resultats acadèmics, les xarxes socials tenen un impacte en l’acompliment educatiu. La tecnologia també pot ser una eina per facilitar el bullying, que posa més sovint a la diana a les nenes i als estudiants LGTBI, o per fomentar la violència de gènere, com per exemple a través de missatges explícits no consentits o de la transmissió d’imatges íntimes.

L’ús de 'deepfakes' (ultrafalsos), que permeten desenvolupar imatges adulterades extremadament realistes amb tècniques d’intel·ligència artificial, està arribant també als entorns educatius, adverteix l’estudi, amb casos a Espanya i el Brasil en els quals alumnes han estat víctimes d’aquest tipus de manipulacions amb contingut pornogràfic que han circulat en escoles.