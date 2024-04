La segona edició del festival benèfic ForeverFest arriba a Alpicat el 8 de juny

Sis grups musicals faran tribut a Bon Jovi, Sangtraït, Estopa, Extremoduro, Scorpions i Marea el 8 de juny al festival benèfic ForeverFest d’Alpicat, que arriba a la segona edició després d’assolir els 15.000 euros recaptats el 2023. Eren els grups favorits de Lluc Justo, un veí que va morir de càncer. La seua viuda, Laura Pijuan; el seu germà, Marc Justo, i una vintena d’amics de la seua colla van voler dedicar-li un homenatge pel seu 40 aniversari, va explicar Pijuan. Col·laboren amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i desitgen que la recaptació de les entrades es destini a la investigació. “L’any passat vam atendre més de 1.300 persones gratis”, va celebrar la gerent de l’AECC de Lleida, Eva Figuera. Va agrair el suport de la Diputació, i el diputat Òscar Martinez i l’edil d’Alpicat Yolanda Escuer van felicitar els organitzadors per crear el festival, que aquest any espera més de 2.000 assistents.

El ForeverFest començarà a les 14.30 hores i omplirà de música el recinte de Penyes fins a les 04.00 hores. Les bandes que tocaran són Big Mouthers, L’Últim Segell, Estopaos, Stingers i Perros Verdes. També hi haurà food trucks i activitats per a canalla, com un circuit de motos elèctriques. Les entrades anticipades costen 25 euros, i a taquilla seran 30.