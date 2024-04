Venècia comença a cobrar 5 euros als turistes que vulguin accedir al seu centre històric

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Venècia ha començat a cobrar una taxa de 5 euros als turistes per accedir al seu centre històric des d’aquest dijous 25 d’abril, com a mesura per lluitar contra el turisme de masses, segons ha informat l’Ajuntament.

En concret, la tarifa es comença a aplicar en un primer bloc des d’avui fins al 5 de maig, per després continuar amb la seua implementació els dissabtes i diumenges el maig, el juny i el juliol fins al 14 del setè mes.

Per aconseguir el codi d’accés QR és necessari registrar-se en la plataforma corresponent habilitada per a això, que ja es troba disponible, mentre que el pagament només està habilitat per a l’horari comprès entre les 8.30 i les 16.00 hores.

La contribució s’inclou únicament a la zona anomenada Ciutat Antiga en els dies i horaris definits. Al contrari, no es paga per als qui passin per Piazzale Roma, Tronchetto o l’Estació Marítima, sense accedir a la Ciutat Antiga i per als qui han d’arribar al moll de San Giobbe si passen des de Piazzaleque altres llocs com Piazzale Roma, Tronchetto o l’Estació Marítima.

Així mateix, per a aquest el 2024 tampoc no es cobrarà el pagament en els accessos a les illes més petites, inclòs el Lido de Venècia (Alberoni i Malamocco), Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Mazzorbetto, Vignole, S.Andrea, la Certosa, San Servolo, S. Clemente, Poveglia.

Entre les persones exemptes del pagament hi ha els nascuts i residents de Venècia, menors de 14 anys i personal de policia i de les forces armades. Per la seua part, els treballadors, estudiants i familiars no pagaran però hauran de demanar l’exempció.

Reduir grans grups i prohibir els altaveus

El gener passat, l’Ajuntament de Venècia va comunicar la decisió de reduir el nombre de persones dels grups acompanyats per guies turístics a 25 membres, és a dir, la meitat dels passatgers d’un bus turístic, per a la visita al centre històric de la ciutat i a les illes de Murano, Burano i Torcello, segons una nota de premsa.

A més, es prohibirà als professionals turístics l’ús d’altaveus que puguin causar "confusió i molèsties". També se sancionarà l’ocupació de carrers estrets, ponts o llocs de passada.

Les mesures, que hauran de passar per l’Ajuntament, una vegada aprovada entraran en vigor el proper dia 1 de juny de 2024.