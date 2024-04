El 3 per cent dels alumnes en edat escolar presenta algun tipus d’intolerància relacionada amb l’alimentació

detail.info.publicated europa press

Les fruites (29,6%), els ous (11,5%) i els lactis (8,5%) són els tres al·lergògens més comuns entre els usuaris dels menjadors escolars, representant prop d’un de cada dos casos d’al·lèrgies alimentàries. En total, el 3 per cent dels alumnes presenta algun tipus d’intolerància relacionada amb l’alimentació.

Així ho reflecteix el 'IV Observatori Mediterrània del Menjador Escolar' elaborat per Mediterrània Group juntament amb l’Associació ATX Elkartea. Per a això, han analitzat les dades dels 11,85 milions d'àpats que Mediterránea Group va donar a 67.000 alumnes en 400 col·legis a Espanya en el curs 2022/2023.

Els segueixen les categories de llegums i de verdures i hortalisses (ambdues amb 7,6%), el gluten (7,5%) i els peixos (7,3%). Per la seua part, altres al·lergògens coneguts com la fruita seca i amb closca (3,7%) i la intolerància a la lactosa (3,6%) també ocupen posicions dins de les deu primeres en aquesta edició de l’Observatori.

Referent al grup de les fruites, els fruits rojos (40%), els préssecs (12,8%) i els kiwis (12%) són els tres aliments que més al·lèrgies causen. Els plàtans (5%), el meló (4,8%) i la síndria (3%) són els tres següents, mentre que un 7,4 per cent dels casos d’aquesta categoria es corresponen amb l’al·lèrgia general a la fruita.

Per la seua part, les llenties són l’aliment que més s’especifica com a causant de l’al·lèrgia als llegums (30%); seguit de les mongetes (10,1%) i els cigrons (8,4%), mentre que el 36,7% dels casos d’aquesta categoria es tracten d’al·lèrgies genèriques als llegums. Quant a les verdures, les tomates suposen el 26,6% de les al·lèrgies, per davant del panís (10,1%), les pastanagues (9%) i la ceba (8,6%).

Augment dels casos de multial·lèrgia

Entre les persones amb algun tipus d’al·lèrgia alimentària, el 22 per cent pateix al·lèrgia a dos o més aliments, mentre que l’11 per cent, a tres o més. En aquest sentit, per als autors de l’observatori, la realitat de les multial·lèrgies, amplificada per la reactivitat creuada, constitueix un desafiament particular ja que pot portar a reaccions amb altres d’al·lergògens aparentment no relacionats. És el cas de la reactivitat creuada i del 'Triangle de les Al·lèrgies’, concepte ideat per l’Associació ATX Elkartea per identificar aquelles persones que presenten una al·lèrgia alimentària, asma i dermatitis atòpica.

Segons dades internes de l’Associació ATX Elkartea, la prevalença de les al·lèrgies constitueix un desafiament significatiu per a la salut de tres de cada deu persones, la qual cosa suposa al voltant de 15 milions d’espanyols. Una xifra que inclou una àmplia gamma de reaccions al·lèrgiques que inclouen tant les alimentàries com les ambientals, com passa amb l’al·lèrgia al pol·len. Una situació que, a més, es veu intensificada per factors presents avui dia com el canvi climàtic o la contaminació.

A més, des de l’associació apunten que aproximadament el 40 per cent dels naixements del país van presentar casos de multial·lèrgia l’any passat. Això representa un 7 per cent més en comparació amb les dades de l’any previ, allò que per a l’organització subratlla la necessitat de dipositar més esforços en aquesta investigació i atendre de manera personalitzada a les necessitats alimentàries d’aquests usuaris.

"Les al·lèrgies, i especialment la reactivitat creuada, representen un repte creixent per a les famílies i els professionals de la salut, que han de treballar de manera coordinada per abordar aquesta situació complexa. És fonamental que hi hagi una estreta col·laboració entre famílies i professionals perquè entenguem millor les al·lèrgies, millorarem els diagnòstics i desenvoluparem estratègies de per tractar-les", ha finalitzat el president de l’Associació ATX Elkartea, Xabier Munioitz.