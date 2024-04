Denuncien les mesures "discriminatòries" de la DGT perquè persones grans renovin el carnet de conduir

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas UDP Madrid ha denunciat les mesures "discriminatòries" que la Dirección General de Tráfico (DGT) planeja aplicar a les persones grans a l’hora de renovar el carnet de conduir i ha reclamat el Ministeri de l’Interior que retiri aquestes propostes.

Així ho indica en un manifest a què acaba de sumar-se la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) sobre les condicions contemplades en l’Estratègia de Seguretat Viària les 2030 que el Ministeri d’Interior va presentar l’any 2022 davant de la UE.

En concret, en la mateixa s’estableixen requisits diferents en funció de l’edat, entre altres, la reducció dels terminis per a la renovació dels permisos de conducció o la modificació del protocol d’exploració medicopsicològica, introduint un informe psicotècnic més rigorós i específic per a les persones grans.

Per a UDP Madrid, es tracta de "mesures clarament discriminatòries per caràcter d’edat que han de ser anticonstitucionals". "No ens neguem a les proves per renovar el carnet de conduir, però sí que estem en contra de proves específiques basades simplement i genèricament en l’edat. Han de ser adequades per a tots els conductors independentment de la seua edat i que les superin aquelles que tinguin les aptituds imprescindibles per a la seguretat viària", ha al·legat Señala Mariche Marco, presidenta d’UDP Madrid.

D’aquesta manera el manifest reclama a la Dirección General de Tráfico i al Ministeri de l’Interior que "reconsiderin i retirin les propostes edadistes" i que s’assumeixin les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS)" per actuar contra la discriminació per raons d’edat.

Per a això, sol·liciten "estratègies basades en proves, millorant la recopilació de dades i la investigació i treballant amb les organitzacions de majors per crear un moviment amb el qual canviar la manera de pensar, sentir i actuar en relació amb la qüestió de l’edat i l’envelliment també al volant".

En aquest sentit, han recordat que les xifres de sinistralitat viària publicades per la mateixa DGT no aclareixen si les persones grans implicades en els accidents de trànsit "són víctimes dels accidents o responsables d'aquests, o si són conductors o acompanyants, o vianants atropellats".

Al fil, han indicat que hi ha estudis realitzats per companyies asseguradores, com el realitzat per la Fundación Línea Directa, on es conclou que els conductors més grans de 65 anys "no són un perill a la carretera". Així, s’apunta en el mateix que la seua taxa d’accidentalitat és quatre vegades menor que la dels conductors menors de 25 anys i la meitat que la dels conductors d’entre 35 i 44 anys, com a conseqüència de respectar més els límits de velocitat i no conduir d’una manera agressiva.

Important en zones rurals

Entre altres arguments, UDP Madrid també ha apuntat la importància del carnet de conduir per als habitants de les zones rurals. "Per a moltes persones és una qüestió no només d’autonomia personal, si no també de supervivència", ha recalcat Inmaculada Ruiz, presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España.