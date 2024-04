L’OCU alerta del risc d'error en els frens en alguns automòbils BMW

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha alertat aquest divendres del risc d'errors en els frens en automòbils del grup BMW fabricats entre 2022 i 2024. L'error es trobaria en el sistema d’assistència hidràulica de frenada i podria afectar fins a 25.000 vehicles.

En concret, el sistema d’alerta ràpida de productes perillosos no alimentaris de la Unió Europea (abans conegut com a Rapex) ha informat d’un problema de seguretat que podria conduir a un fallo "inesperat" del sistema d’assistència hidràulica de frenada, la qual cosa obligaria a exercir una pressió més elevada sobre el pedal de fre, originant una distància de frenada major i un possible fallo del sistema ABS i del control d’estabilitat, augmentant el risc d’accident.

L’OCU ha assenyalat que els automòbils de BMW afectats per aquest problema de seguretat són "molt nous", en concret, els fabricats entre juny de 2022 i gener de 2024.

L’organització s’ha referit als Sèrie 2, Sèrie 5, Sèrie 7, i5, i7, iX1, X1, X5, X6, X7, XM, X5M i X6M, el que suposa fins un total de 25.000 automòbils, en el cas que tots els models indicats estiguessin afectats.

"L’OCU entén que BMW s’anirà posant en contacte amb els propietaris d’aquests vehicles per resoldre el problema, que haurà de fer-se de forma gratuïta i com més aviat millor", ha explicat aquest divendres en un comunicat.

A més, ha recomanat preguntar al servei d’atenció al client de la marca "si el seu vehicle és entre els afectats, especialment si es va adquirir de segona mà; en aquest cas el més probable és que el propietari no sigui a la base de dades de la marca".