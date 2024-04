Netflix reconstrueix 'El caso Asunta' en una sèrie

detail.info.publicated redacción

Netflix presenta El caso Asunta, una sèrie basada en fets reals que narra l’assassinat d’Asunta Basterra, una nena de 12 anys a Santiago de Compostel·la. Aquest crim va commocionar la societat espanyola el setembre de 2013, quan els seus pares adoptius, Rosario Porto i Alfonso Basterra, van ser acusats del crim i posteriorment condemnats a 18 anys de presó. La mare no va arribar a complir-los, perquè es va suïcidar a la presó.

La sèrie, protagonitzada per Candela Peña i Tristán Ulloa, recrea meticulosament els esdeveniments del cas i ofereix dos versions del que hauria pogut passar, basades en el judici. Darrere d’aquesta producció hi ha Bambú Producciones, coneguda per altres drames de crim real.

La sèrie aborda temes com la paternitat i la maternitat des de diversos angles i personatges, incloent-hi la complexa psicologia dels involucrats. Malgrat la fidelitat a la realitat, la sèrie busca mantenir l’atenció de l’espectador, utilitzant recursos com flashbacks per guiar-lo a través dels múltiples girs de la trama.