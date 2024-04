La nova normativa que hauran de complir els ascensors abans de juliol

detail.info.publicated Redacció l

A partir de l’1 de juliol entrarà en vigor una nova normativa per garantir que els ascensors siguin més segurs. Aquest nou marc legal, impulsat pel govern de Pedro Sánchez i que es va publicar al BOE el passat 13 d’abril, obligarà a modernitzar alguns dels aparells més antics, una actualització que haurà d’anar a càrrec dels veïns afectats.

A Espanya, més de 400.000 ascensors del milió que hi ha registrats porten més de 30 anys en servei. Les modificacions de l’última normativa afectaran tots els ascensors, tant d’habitatges particulars com d’edificis i centres.

La nova norma estableix requisits per a la posada en servei de nous ascensors. Els titulars han de presentar documentació davant de l’òrgan competent de la comunitat autònoma, incloent la fitxa tècnica, la declaració CE o la UE de conformitat, el manual de funcionament, el contracte de manteniment i, quan sigui aplicable, actes d’assaig i certificats d’inspecció.

Per als ascensors existents, la norma també detalla inspeccions periòdiques per garantir-ne la seguretat. A més, abans de l’1 de juliol, s’han d’implementar mesures mínimes de seguretat, com a anivellament adequat, protecció contra el tancament de portes, dispositius de control de càrrega i sistemes de comunicació bidireccional a la cabina.