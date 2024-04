Mil Maneres de sentir

L’art, la música i l’humor tornen a regnar aquest cap de setmana a Alcoletge en la cinquena edició del Festival Mil Maneres, que va arrancar ahir a la tarda amb una performance dels alumnes de sisè de Primària de l’Escola Mare de Déu del Carme. Sota la direcció del productor i clown Ferran Orobitg, els petits van convertir els carrers del municipi en un escenari viu que va fer vibrar el públic. L’actuació va iniciar el seu recorregut a la plaça del Sitjar i va finalitzar amb una gran xocolatada popular. La jornada estava previst que seguís amb l’espectacle La gran A.. ventura del pallasso Marcel Gros, que durant una hora va prometre rialles amb les actuacions estel·lars d’un paper platejat, un cubell de les escombraries, un viatge a bord d’una A majúscula, un mim i un faquir. El plat fort havia d’arribar a la nit amb B.O.B.A.S., de la Cia. Jimena Cavalletti, que va apujar oficialment el teló del Mil Maneres. Guanyadora de múltiples premis com el de Millor Espectacle de Carrer dels Premis Feten 2024, l’obra està protagonitzada per les tres músiques de la Banda Orquestal Benèfica d’Actes Sepulcrals. Amb trompeta, caixa, bombo i platet, aquest trio de B.O.B.A.S. transforma una situació dramàtica en una comèdia d’accidents, després que el difunt i el capellà no es presentin a la cerimònia d’enterrament.

El Mil Maneres, que durant tres dies comptarà amb una vintena de propostes per a tots els públics, oferirà avui una instal·lació de joc lliure per als més petits, així com multitud d’espectacles de La Curiosa, Jam, Guatatiboa, Ntims Produccions, El Gran Dimitri i la Cia. Pau Palaus. L’expectació generada per la cinquena edició del festival va provocar un rècord en la venda d’entrades anticipades, superant les expectatives de l’organització. Prèviament al certamen, Alcoletge va ser escenari d’unes jornades escolars per les quals han passat uns 800 nens i nenes que van participar en tallers i espectacles sobre l’art clown.