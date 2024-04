Suport a familiars de persones amb problemes de salut mental

L’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) va firmar ahir un conveni amb l’Associació Salut Mental Catalunya, Federació Salut Mental Catalunya, Associació Salut Mental Ondara Sió, Salut Mental Pallars i Amentaran per promoure el suport entre les famílies de persones amb problemes de salut mental.

El conveni regula el programa de voluntariat Fent costat entre famílies, per desenvolupar un servei d’acompanyament i suport mutu dirigit a familiars de persones ingressades o en tractament. El servei serà prestat per part de voluntaris que han viscut experiències similars i que han rebut formació per fer-ho.