Tàrrega estrena una jornada per fomentar l'emprenedoria

Tàrrega va celebrar ahir la primera edició de la jornada Emprenedoria Intercentres (Innova) amb l’objectiu de fomentar projectes emprenedors entre els alumnes dels centres educatius de la ciutat. Entre aquests, l’Escola Pia va presentar Re.Cicla, una aplicació per fomentar el reciclatge de plàstics a canvi de joguets fabricats amb aquest mateix residu amb una impressora 3D o d’entrades a actes culturals de la ciutat, mentre que el col·legi Vedruna va donar a conèixer la cooperativa Toquem la Fibra, dedicada al reciclatge tèxtil i a fomentar la moda responsable. Així mateix, l’institut Alfons Costafreda va presentar una aplicació de moda en la qual els usuaris poden emmagatzemar les seues peces i crear els millors outfits o bé demanar l’ajuda d’assessors, sigui per IA o reals, per millorar la seua imatge. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va ser l’encarregada d’inaugurar la jornada, que va reunir un centenar d’alumnes dels quatre centres de secundària i estudis postobligatoris a la capital de l’Urgell. Pijuan va subratllar que la jornada permet fomentar l’intercanvi i la difusió de projectes emprenedors.