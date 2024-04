Èxit del festivalLo Closcamoll més inclusiu

Un miler de persones van participar ahir en la novena edició de Lo Closcamoll, el festival de música familiar de Ponent, que, com a novetat, estrenava diverses mesures per millorar l’accessibilitat, com tota la senyalització del recinte de l’escola Àngel Guimerà de Tàrrega amb pictogrames alhora que oferien als interessats bucles magnètics i motxilles i cinturons vibratoris, de gran ajuda per a les persones amb discapacitat auditiva.

Tenint en compte les previsions de pluja, l’organització va decidir traslladar els concerts a l’interior del pavelló de la mateixa escola i va resituar les altres activitats als espais interiors i als porxos del centre educatiu.

Senyalització amb pictogrames i bucles magnètics o motxilles vibratòries per als nens

Malgrat el mal temps, Haidé Rius, de la comissió de l’Associació Agrat, impulsora del festival, va fer una valoració “molt positiva”, tant de la bona afluència de públic, “les famílies han confiat malgrat la previsió de pluja”, com de les mesures d’accessibilitat per aconseguir un festival més inclusiu que han estat molt ben rebudes.

L’alcaldessa, Alba Pijuan, va celebrar la bona acollida malgrat la previsió de mal temps i va avançar que l’any que ve esperen poder fer una gran celebració del desè aniversari de Lo Closcamoll.La programació musical va estar encapçalada per Xiula, que va presentar el seu nou disc, Babynova, i es va completar amb les actuacions d’El Gripau Blau, Els Atrapasomnis i Ambauka.També es van oferir una gran varietat de tallers que, com a novetat, van incorporar, amb molt bona acollida, un espai de llum negra amb colors fluorescents alhora que n’hi havia de manualitats, percussió, pintacares.. així com ludoteques i l’Espai Popa, entre d’altres.