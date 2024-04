La pluja no aigualeix la festa a Alcoletge

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La pluja no va aigualir ahir el festival d’arts escèniques Mil Maneres d’Alcoletge que, en la segona jornada, va registrar una alta afluència de públic i al matí va esgotar les entrades de l’obra teatral Sona la llum! de La Curiosa. Els xàfecs intermitents van obligar a canviar la ubicació d’una instal·lació amb jocs de Fetdefusta Fetacasa i Sngulart, així com de l’espectacle de circ The Legend d’El Gran Dimitri, que es va traslladar al pavelló. El públic familiar s’ho va passar molt bé amb les vuit propostes de música, teatre i humor que ahir hi havia programades, com l’espectacle Humortal de Jam, L’anorak d’Íntims Produccions o la performance a càrrec dels alumnes de sisè de primària de l’Escola Mare de Déu del Carme. A la nit estava previst que la Cia. Pau Palaus posés la cirereta a la jornada amb Zloty, una coproducció de FiraTàrrega i premi Zirkólika 2023 al millor espectacle de pallassos.

La festa de la cultura continuarà avui diumenge amb una nova representació de l’obra inspirada en el conte de Nikolai V. Gógol (L’Anorak, a les 11.00 hores); ¡Qué buen día! de Maite Guevara (a les 11.30 i a les 17.00 hores); Sobre rodes d’Yldor (12.30); un concert d’Artistas del Gremio (18.00 hores); i De tu a tu del Col·lectiu Mur (19.30). Part dels diners recaptats amb les entrades d’aquest últim espectacle es destinaran a Afanoc.