Augmenta la despesa militar al món, especialment a l’Àfrica

Les últimes xifres publicades per l’Institut Internacional d’Investigacions per a la Pau d’Estocolm (SIPRI) revelen que la despesa militar mundial va augmentar per novè any consecutiu el 2023, assolint un total de 2,44 bilions de dòlars. Aquest augment del 6,8% respecte a 2022 va ser l’increment interanual més gran des de 2009 i va situar la despesa mundial en el nivell més alt mai registrat pel SIPRI.

L’Àfrica va ser la regió que va registrar una pujada interanual més elevada en la despesa militar (22%), seguida per Europa (16%). D’acord amb el report, l’augment de la despesa militar mundial el 2023 "pot atribuir-se principalment a la guerra en curs a Ucraïna i a l’escalada de les tensions geopolítiques a Àsia i Oceania i l’Orient Mitjà". La despesa militar va augmentar a les cinc regions geogràfiques, i els increments de despesa més alts es van registrar a Europa, Àsia i Oceania i l’Orient Mitjà.