Cant al romànic de Boí

Uns 1.200 cantors d’un total de 38 corals de Catalunya van omplir ahir de música la Vall de Boí per commemorar els 900 anys de la consagració de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll. La festa va tenir lloc en el marc de l’edició número 14 del Lleida Canta, la trobada de corals organitzada per la Coral Maristes Montserrat de la ciutat de Lleida.

Després d’una cantada de benvinguda, les corals es van distribuir en grups per cantar de forma paral·lela en diferents espais del conjunt romànic com l’església de Santa Eulàlia d’Erill la Vall i Sant Joan de Boí. La jornada va comptar amb la col·laboració del departament de Cultura de la Generalitat, l’ajuntament de la Vall de Boí i el Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.La Coral Maristes Montserrat de Lleida va escollir aquest any la Vall de Boí com a escenari del Lleida Canta, en un acte inclòs dins de la programació de l’Any Taüll. “Ha estat un encert”, va considerar Lluïsa Piñero, directora de les corals de l’Orfeó Terrall de les Borges Blanques, de l’Olivera de Castelldans (les Garrigues) i la Coral Morunys de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). En la mateixa línia es va expressar Francesc, de la coral del Masnou (Maresme), que va dir que “sempre és agraït” trobar-se amb altres corals. Maribel, d’Alcanar (Montsià), va afirmar que la jornada ha estat “genial” i “ben organitzada”. Al llarg del matí i distribuïdes en diferents grups, les corals van oferir les seues cançons a veïns i turistes. Així mateix, els participants van tenir l’oportunitat de descobrir la història i el patrimoni de la zona de la mà de persones voluntàries locals. A les 13.30 hores, els cantors es van retrobar sota la pluja a l’església de Sant Climent de Taüll per dur a terme una actuació conjunta de clausura.

La pròxima edició tindrà lloc al Museu de Lleida i el Museu Morera

El Lleida Canta va nàixer amb la voluntat de treure les corals dels seus escenaris habituals per maridar la música amb algun altre àmbit. “Ja ho hem fet amb l’oli i el vi”, va explicar ahir Francesc Balcells, de la comissió del Lleida Canta. Així mateix, Balcells va destacar que trobades com les d’ahir donen visibilitat al cant coral a nous públics. “Ens escolten persones que potser mai vindrien als nostres concerts”, va afirmar.Quant a la festa d’ahir, fora de la programació, els participants van compartir un dinar i una sobretaula a càrrec del grup Ribatònics. A la tarda, l’organització va anunciar el lloc de la pròxima edició d’aquesta trobada. “Es denominarà Lleida Canta als Museus i tindrà lloc a la capital del Segrià durant la primevera i la idea és passar pel Museu de Lleida i el Morera, entre d’altres”, va explicar Balcells. Quant a aquesta edició, va afegir que “ha estat un èxit i estem molt satisfets”.L’anterior edició, el 2023, va tenir lloc al parc de la Mitjana de Lleida per cantar contra l’emergència climàtica. L’any anterior va ser a Cervera, després que el 2021 es fes en línia i el 2020 se suspengués a causa de la pandèmia per la covid-19. Així doncs, l’Horta de Lleida, el delta de l’Ebre, les Borges Blanques, la Seu Vella de Lleida, el Castell del Remei o la Pobla de Segur han estat altres escenaris escollits pels organitzadors.