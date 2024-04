Gérard Depardieu, detingut per presumptes acusacions d’agressió sexual

detail.info.publicated europa press

L’actor francès Gérard Depardieu ha estat detingut aquest dilluns a les 8.00 hores i posat sota custòdia policial en una comissaria de París del matí per ser interrogat per dos presumptes acusacions d’agressió sexual, segons ha informat el mitjà local 'BFMTV'.

L’actor s’enfronta a dos acusacions d’agressió sexual presentades per dos dones, que l'acusen de tocaments en dos set de rodatge, una el 2014 a 'El mago y los siameses’, de Jean-Pierre Mocky, i l’altra el 2021 en 'Les volets verts', de Jean Becker. La custòdia policial està prevista per a 24 hores, però pot prolongar-se fins 72 hores en cas d’una violació greu, segons indica 'Lintern@ute', que està seguint el cas minut a minut en la seua pàgina web.

En el cas de 2014, segons 'BFMTV', la víctima afirma que Depardieu li va tocar el cul i li va fer comentaris obscens, abans i durant el rodatge del curtmetratge de Jean-Pierre Mocky. En el cas de la denúncia de 2021, la denunciant, una decorador de cine, relata que mentre que l’actor estava assegut en un passadís la va agafar amb les cames i la va immobilitzar entre les seues cuixes.

Depardieu ha negat haver actuat malament, com va publicar en una carta en 'Le figaro', que l’actor va escriure el mes d’octubre passat, on va assegurar que "mai de la vida" havia "abusat d’una dona".

Tanmateix, ha estat acusat d’agressió sexual per altres víctimes, com la periodista i escriptora espanyola Ruth Baza, que va denunciar el passat mes de desembre de 2023. L’actor ha estat acusat per fins tretze dones de violència sexual durant els rodatges d’onze pel·lícules, estrenades entre 2004 i 2022, segons va donar a conèixer el diari francès 'Mediapart' l’abril de 2023.

Per exemple, l’actriu francesa Hélène Darras va denunciar el passat 7 de desembre una agressió a la pel·lícula 'Disco' de 2007. L’actriu va assegurar que el comportament de l’actor va ser "ingovernable" i va detallar que li va proposar d’anar al seu camerino, a la qual cosa ella es va negar, encara que això no va impedir suposadament a l’actor de continuar "grapejant-la".