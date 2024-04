Vi, tradicions i primavera al Castell del Remei

El Castell del Remei es va tornar a vestir de blanc ahir per celebrar l’arribada de la primavera amb el seu popular Aplec de Primavera. La festa va atreure centenars de persones i no hi van faltar música, tradicions, productes de proximitat i, esclar, vi procedent dels cellers de Tomàs Cusiné: Castell del Remei, Tomàs Cusiné, Cérvoles Celler i Cara Nord. Com és tradicional, la celebració es va iniciar amb el toc de sirena de la finca, que va servir per donar la benvinguda als vehicles procedents del Club de Vehicles Històrics de Lleida, que es van ubicar al jardí del Castell. També es va inaugurar el mercat d’artesania i de productes de proximitat a la plaça i carrer Major. A la zona del llac es va dur a terme una exhibició de modelisme naval a càrrec del Club de Modelisme de Tàrrega així com una activitat de pilotatge d’automodelisme crawler radiocontrol a càrrec de la mateixa entitat. També es van fer recorreguts en carruatge pel passeig del llac, des de la plaça Canal d’Urgell.

Els més petits també van poder disfrutar d’activitats com l’espectacle Lo Biel, un pallasso, així com un castell inflable i jocs tradicionals. Així mateix, la Biblioteca Comarcal Jaume Vila va col·laborar amb la festa i va habilitar una biblioteca infantil a l’aire lliure.També va formar part del programa la tradicional missa dominical que va estar cantada pel Cor Absis de l’Escola de Música Pare Ireneu Segarra d’Ivars d’Urgell al santuari de la Mare de Déu del Remei.Al migdia es va dur a terme una exhibició del ball de gitanes, a càrrec del grup de dansa popular Gitanes de La Soll de Tàrrega. Com en edicions passades i per fer un viatge a l’època noucentista, les persones que hi van assistir vestides de blanc van rebre d’obsequi un tapaboques.