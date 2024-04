Agramunt recapta fons per a l'Institut Guttmann

El Grup Escènic Agramuntí recaptarà fons per a l’Institut Guttmann de Barcelona −hospital especialitzat en el tractament i la rehabilitació integral de persones amb lesió medular− amb l’obra de teatre Taxi, que representarà els dies 11 (21.00 hores) i 12 de maig (19.00 h) al Casal Agramuntí. La idea de la funció solidària va sorgir arran de la lesió medul·lar que va patir l’any passat en un accident de trànsit un dels integrants del grup teatral, Gerard París, que també actuarà a l’obra i ahir va expressar el seu agraïment tant a Grup Escènic com al consistori d’Agramunt i a l’Institut Guttmann. Taxi és un vodevil per a tots els públics que tindrà com a protagonista un taxista amb una doble vida.

La directora de l’agrupació, Carme Vicens, va explicar que l’escenografia s’ha simplificat per poder fer més accessibles les entrades i sortides de l’escenari de París. Per la seua part, l’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernández, va dir que, malgrat la difícil situació viscuda fa un any, “el Gerard ens ha ensenyat a aixecar-nos, a ser millors persones i a aportar el millor de nosaltres”. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es podran adquirir a partir de divendres a la pàgina web www.entrapolis.com. També hi haurà fila zero. Tots els diners es destinaran a El Cor de Guttmann.