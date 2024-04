Un centenar de detencions a Espanya per estafar gairebé un milió d’euros amb el mètode del 'fill en conflictes’

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha detingut 102 persones a les províncies d’Alacant, València, Barcelona, Girona, Granada, Madrid i Màlaga acusades d’estafar més de 850.000 euros a 238 víctimes pel mètode del 'fill en conflictes’ després de contactar-hi per una coneguda aplicació de missatgeria mòbil, segons ha informat en comunicat l’institut armat. Mitjançant aquest tipus de frau, els estafadors es feien passar per un fill amb conflictes econòmics que sol·licitaven diners als seus pares i aconseguien que les víctimes realitzessin transferències d’entre 800 i 55.000 euros. De moment han estat identificades 238 víctimes només a la província d’Alacant i els estafadors operaven distribuïts per tot el país.

En l’operació policial, de nom Hiwaso, la Guàrdia Civil ha localitzat més de 500 comptes bancaris de diferents entitats utilitzades pels detinguts per transferir els diners procedents de les estafes. També s’han analitzat més de 100 línies de telèfon que havien estat donades d’alta fent servir identitats falses per cometre el frau a través de missatgeria mòbil.

La banda estava formada per 74 homes i 28 dones, d’entre 20 i 60 anys. Se’ls imputen els delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, i les diligències han estat posades a disposició del Jutjat d’Instrucció de Torrevieja (Torrevieja), que entén la causa.

Les primeres denúncies es van rebre a finals del 2022 a la província d’Alacant. En elles, les víctimes relataven que els autors havien aconseguit estafar-los grans quantitats de diners fent-se passar per un fill en conflictes que necessitava ajut econòmic.

Els estafadors analitzaven el perfil de les potencials persones perjudicades, amb el factor comú de tenir un fill emancipat, estudiant fora o de viatge. A continuació, contactaven amb les víctimes per una coneguda aplicació de missatgeria mòbil, fent-se passar pel seu fill o filla.

Els sospitosos utilitzaven el sistema de transferència immediata, sense retorn, el que els permetia aconseguir immediatament els diners.

La Guàrdia Civil ha verificat que el grup criminal blanquejava els diners robats realitzant pagaments en tota mena de comerços i amb retirades d’efectiu en caixers automàtics. Una vegada ubicats els presumptes estafadors, es va iniciar l’explotació de l’operació de la Guàrdia Civil, que ha hagut de desenvolupar-se en diverses fases atesa la seua envergadura. En la primera, duta a terme el febrer passat, van ser arrestats 12 persones a Granada i 29 a Màlaga. Entre febrer i març van ser detinguts dos a Alacant, tres a València i 13 a Madrid. Finalment, en la tercera fase, a finals d’abril, han estat capturats 35 persones a Barcelona i vuit a Girona. La investigació ha estat desenvolupada per l’Equip de la Guàrdia Civil d’Alacant, amb la col·laboració de l’Equip de Delictes Telemàtics i el de Delictes Urbanístics.