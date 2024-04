Els favorits a guanyar Eurovisió segons les apostes

detail.info.publicated Redacció

El proper 11 de maig del 2024, Malmö serà l'escenari de la final d'Eurovisió 2024, amb els primers assajos ja en marxa a la ciutat sueca. De moment, no hi ha un clar favorit per emportar-se la victòria, a diferència de l'any passat en què Loreen es va postular des del primer moment com a ferma candidata a la victòria amb la seva cançó 'Tatoo'.

Un total de 37 països competiran al Malmo Arena. A banda del Big Five i l'amfitriona Suècia, 31 nacions més lluitaran per assegurar un dels 20 llocs disponibles per a la final.

Les expectatives són altes, i molts eurofans fan les apostes sobre qui serà el guanyador. Segons les cases d'apostes recopilades per Eurovision World, Suïssa lidera les prediccions amb un 24% de possibilitats de victòria amb 'The Code' de Nemo Mettler, seguida de Croàcia amb un 16%.

En tercer lloc, se situa Països Baixos, amb un 14% de probabilitats de guanyar. D'altra banda, Espanya i Malta ocupen els darrers llocs de la llista, tots dos amb menys de l'1% de possibilitats.