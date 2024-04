El pavelló de Tornabous acollirà diumenge vinent dia 5 (18.00 hores) un escala en hi-fi per recaptar fons per a les colònies a la Val d’Aran dels nens amb càncer. Hi actuaran participants de dotze localitats de Ponent amb un total de 130 persones que oferiran tretze números diferents. L’entrada suposarà una aportació de cinc euros.