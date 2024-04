Maria Fernández es proclama guanyadora de l'Alpitalent

La jove de Balaguer Maria Fernández es va proclamar dissabte guanyadora de la tercera edició de l’Alpitalent. El concurs de talents d’Alpicat va viure la jornada final al teatre La Unió, que es va omplir amb prop de 300 espectadors. Els deu finalistes van oferir el millor del seu repertori per convertir-se en vencedors. Ferández va aconseguir la primera posició després d’interpretar una versió de la cançó Sakura de Rosalía, en la qual va estar acompanyada per Lluís Parisé al piano. El segon premi va ser per al grup vocal Quartet Immortality, que va arribar a la final gràcies al botó daurat atorgat per Eva Espejo. I en tercer lloc va quedar la parella de ball formada per Clàudia Maza i Andrés Andújar, que va protagonitzar l’actuació més votada pel públic amb un 22,07% dels sufragis. El showman Ferran Aixalà va tornar a exercir de mestre de cerimònies i els membres del jurat van ser Eva Espejo, Antoni Tolmos i Aida Flix. La gala final va comptar també amb l’actuació del guanyador de la segona edició de l’Alpitalent, Antonio Rivera, àlies Mag Toni, que va obrir el concurs amb un número de màgia.