Quins són els cotxes més fiables?

L’Organizacion de Consmidores y Usuarios (OCU) ha efectuat una enquesta entre 29.873 conductors de 9 països europeus sobre quantes avaries ha patit el seu cotxe. Amb les seues respostes, han calculat quines marques d’automòbils són les més fiables. Tres marques japoneses encapçalen la classificació, Lexus, Suzuki i Subaru, i només hi ha dos marques no asiàtiques entre les 10 primeres: Cupra i Smart. Els híbrids de gasolina continuen demostrant que són els cotxes més resistents a les avaries.

Lexus repeteix com a marca més fiable, igual que a l’anterior enquesta, seguida de Suzuki i Subaru. Dos marques europees, Cupra i Smart, aconsegueixen entrar al Top 10 de les marques més fiables. En general, els resultats són positius: pràcticament totes les marques obtenen la màxima nota en fiabilitat, amb petites diferències entre elles.

El fanalet roig és Land Rover que aconsegueix, no obstant, una nota bona. Està precedida per altres marques molt populars com Opel, Peugeot, Citroën i Volkswagen. Tesla, que es va situar com la marca de cotxes menys fiable a la nostra enquesta de 2022, remunta posicions fins situar-se en meitat del rànquing amb 84 punts gràcies a l’elevada fiabilitat del seu Model Y.

Rànquing de fiabilitat

1. Lexus. 98 punts

2.Suzuki. 93 punts

3.Subaru. 93 punts.

4.Toyota.91 punts.

5.Cupra. 91 punts.

6.Kia.89 punts.

7.Smart. 89 punts.

8.Honda.89 punts.

9. Mitsubishi.89 punts.

10.Nissan.87 punts.

11.Mazda.87 punts.

12.Mini.87 punts.

13.DS.87 punts.

14.BMW.87 punts.

15.Porsche.87 punts.

16.Dacia.87 punts.

17.Jaguar.87 punts.

18. Audi.87 punts.

19. Jeep.84 punts.

20.Mercedes Benz.84 punts.

21.Hyundai.84 punts.

22.Tesla.84 punts.

23.Fiat..84 punts.

24.Seat.82 punts

25.Alfa Romeo.82 punts.

26.Volvo.82 punts.

27.Skoda..82 punts.

28.Renault.82 punts.

29.Lancia.80 punts.

30.Ford.80 punts.

31.Volkswagen.80 punts.

32.Citroën.80 punts.

33.Peugeot.80 punts.

34.Opel.76 punts.

35.Land Rover. 64 punts.

Per calcular l’índex de fiabilitat es té en compte si el cotxe ha tingut alguna avaria d’importància, que impedeix al cotxe de circular o afecta la seua seguretat, o un problema menys seriós. Les avaries causades per un accident o un acte de vandalisme no es tenen en compte, ja que no depenen de la fiabilitat del vehicle. Les respostes a aquestes preguntes permeten a l'OCU determinar la fiabilitat d’un automòbil, és a dir, la probabilitat que té de passar pel taller amb major o menor freqüència. Aquesta és una dada de gran rellevància, fonamental per a qui estigui pensant a canviar de cotxe: de fet, el 39% dels enquestats consideren que la fiabilitat d’un vehicle és l’aspecte que més condiciona el seu compra, més que el preu o que s’ajusti a les necessitats.

Per tipus de motor, la categoria que concentra més automòbils amb una excel·lent nota de fiabilitat és la dels híbrids de gasolina, amb 17 models que igualen o superen el 95 en fiabilitat. Així, dels deu vehicles més fiables, sis són híbrids de gasolina, i dos són models 100% elèctrics, mentre que els primers cotxes de gasolina se situen novè i desè. El cotxe dièsel més fiable ocupa el lloc 25 de la classificació.