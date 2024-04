El vapeig freqüent en els adolescents augmenta els nivells d’urani i plom a l’orina

detail.info.publicated efe

Els adolescents que vapegen amb freqüència presenten més urani i plom a l’orina que els fumadors ocasionals, segons un estudi basat en les dades d’una enquesta realitzada amb adolescents d’entre 13 i 17 anys que n’inclou 200 que només fumen cigarros electrònics.

L’estudi recorda que, tal com han demostrat investigacions prèvies, l’exposició a certs metalls dels aerosols i els líquids dels cigarros electrònics és especialment perjudicial durant el desenvolupament.

Està provat que l’exposició a aquestes substàncies està relacionada amb el deteriorament cognitiu, els trastorns de comportament, les complicacions respiratòries, les malalties cardiovasculars i el càncer.

Encara que es tracta d’un estudi observacional -per la qual cosa no poden extreure’s conclusions definitives sobre els nivells de metalls tòxics-, els investigadors asseguren que els resultats proven que urgeix aplicar normatives i mesures de prevenció específiques per a adolescents. En aquest estudi, publicat aquest dimarts a la revista Tobacco Control, els investigadors volien esbrinar si els nivells de metalls potencialment tòxics podien estar associats a la freqüència de vapeig i si el sabor hi influeix.

Per a això, es van basar en les respostes de l’Estudi de la Joventut PATH, un dels estudis de salut a nivell nacional més importants dels EUA- realitzat entre desembre de 2018 i novembre de 2019- que va comptar|explicar amb 1607 adolescents d’entre 13 i 17 anys, dos-cents d’ells fumadors exclusius de cigarros electrònics.

Es van analitzar mostres d’orina per detectar la presència de cadmi, plom i urani, i la freqüència de consum es va classificar en ocasional (1-5 dies al mes), intermitent (6-19 dies) i freqüent (més de 20 dies). Els sabors es van agrupar en quatre categories mútuament excloents: mentol o menta; fruita; dolç, com xocolate o postres; i altres, com tabac, clau o espècies, i begudes alcohòliques o no alcohòliques.

Dels 200 consumidors exclusius (63% dones), 65 van declarar un consum ocasional, 45 intermitent i 81 freqüent; faltava informació sobre la freqüència de consum de 9 d’ells.

El nombre mitjà de calades recents al dia va augmentar amb la freqüència de consum: ocasional (0,9 calades), intermitent (7,9 calades), freqüent (27).

En els 30 dies anteriors, 1 de cada 3 consumidors (33%) va declarar haver consumit sabors mentolats; la meitat (50%), sabors afruitats; alguna cosa més del 15%, sabors dolços; i el 2%, altres sabors.

Més plom i urani en els fumadors freqüents

L’anàlisi de les mostres d’orina va mostrar que els nivells de plom eren un 40% més alts entre els fumadors intermitents i un 30% més alts entre els fumadors freqüents que entre els ocasionals.

Els nivells d’urani a l’orina també eren el doble entre els fumadors freqüents que entre els ocasionals. En comparar entre sabors, l’estudi va mostrar nivells d’urani un 90% més elevats entre els vapejadors que preferien sabors dolços a què optaven per mentol/menta.

No es van trobar diferències estadísticament significatives en els nivells urinaris de cadmi entre la freqüència de vaporejo o els tipus de sabor. En ser un estudi observacional, no van poder extreure conclusions definitives sobre els nivells de metalls tòxics i la freqüència o els sabors del vaporejo. A més, els nivells de metalls tòxics en els vapejadors variaran segons la marca i el tipus de vaporitzador utilitzat, puntualitza l’estudi.

Però l’estudi avisa sobre una dada especialment preocupant: l’augment dels nivells d’urani en la categoria de sabors dolços.

"El sabor dolç dels cigarros electrònics pot suprimir els efectes nocius de la nicotina i potenciar els seus efectes reforçadors, la qual cosa dona lloc a una reactivitat cerebral més elevada", adverteixen.