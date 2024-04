Wallapop va estalviar al medi ambient 736 milions d’euros el 2023 amb la venda de productes reutilitzats, segons un estudi

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Wallapop va estalviar al medi ambient 736 milions d’euros el 2023 a través de la compravenda de productes reutilitzats, segons es desprèn del seu estudi 'Modelo de impacto 2023', realitzat per la plataforma amb l’objectiu de quantificar el seu impacte i donar-los a conèixer a la seua comunitat de manera "senzilla" a través d’equivalències "realistes i comprensibles".

D’acord amb els resultats, l’activitat de Wallapop de l’any passat va suposar un estalvi de 524.000 tones d’emissions de CO2, xifra que, com ha destacat, equival a "60.000 voltes al voltant de la Terra per l’equador amb cotxe". Així mateix, es va evitar el consum de 19,7 mil milions de litres d’aigua, que suposarien "197 milions de dutxes de cinc minuts".

D’altra banda, Wallapop ha explicat que la compravenda de productes reutilitzats ha impedit l’ús de 22,7 milions de tones de plàstic i de 84,4 mil tones de metalls (16,6 mil tones d’alumini i 67,8 mil tones d’acer). Tot això, segons indica, suposa un estalvi al medi ambient equivalent a 736 milions d’euros, una quantitat que "seria suficient per reforestar el Parc de Doñana 6,4 vegades".

Per realitzar aquest estudi, Wallapop ha fet servir la metodologia desenvolupada per Deloitte per a l’'Estudi sobre l’impacte mediambiental i econòmic que va generar la seua comunitat el 2022'. Així, la companyia ha tornat a seleccionar més de 50 productes representatius del 88% del total de vendes a través de la plataforma i ha tingut en compte tres variables diferenciades.

En primer lloc, quantes d’aquestes compres realment substitueixen la d’un producte nou, "l'anomenada 'taxa de reemplaçament". Així mateix, ha analitzat quant s’estalvia al planeta i a la butxaca quan es compra un article reutilitzat en lloc de fabricar-lo nou. D’altra banda, en el cas d’alguns productes com vehicles de motor, rentadores o neveres, la companyia ha estudiat quines emissions té el seu ús per contrarestar, com ha explicat, el fet que els productes més antics poden tenir una menor eficiència energètica.

En aquesta línia, Wallapop ha destacat que almenys el 45% de les emissions globals de CO2 procedeixen dels models de producció i consum lineals, és a dir, els basats a extreure recursos per fabricar productes nous que més tard són rebutjats com residus. En concret, segons revelen les dades de Earth Overshoot Day, el proper 20 de maig, Espanya haurà consumit tots els recursos que el país té capacitat de regenerar en un any.

Estalvi econòmic i un canvi de model

D’acord amb les dades analitzades per Wallapop juntament amb Deloitte en el seu estudi de 2022, en el 56% dels casos, els productes anunciats a la plataforma no continuarien amb la seua vida útil si no canviessin de propietari, és a dir, els seus amos, com ha explicat l’empresa, pensaven desprendre’s d’ells o simplement tenir-los a casa sense utilitzar.

A més, la comunitat de Wallapop també confirma que, en el 81% dels casos, la seua compra a la plataforma ha substituït la d’un producte nou, la qual cosa ha generat un estalvi total que ascendeix a 2.463 milions d’euros el 2022. En concret, els més de 19 milions d’usuaris de Wallapop al sud d’Europa perceben un estalvi mitjana de 362 euros a l’any.

Com ha destacat el responsable de sostenibilitat de Wallapop, Pol Fàbrega, les dades mostren com Wallapop "està contribuint a transformar els models de consum, al fomentar la reutilització dels productes, la substitució de compres de productes nous, l’estalvi econòmic per als usuaris i una conscienciació mediambiental més gran". "Convertir als productes reutilitzats en primera opció de compra és una transició necessària que veiem com cala cada dia més en la societat", ha afegit.