Compte enrere per a l'Enre9, amb 50 propostes

detail.info.publicated LAIA BERENGUER detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Festival Enre9 d’Arts en Viu de Lleida inclourà més d’una cinquantena de propostes artístiques de música, ball, teatre i circ en el marc de la tercera edició, que tindrà lloc entre el 16 i el 19 de maig. Els carrers de la Mariola, el Turó de Gardeny i els blocs Joan Carles s’ompliran d’activitats i tallers gratuïts a càrrec de companyies tant professionals com amateurs.

Enric Blasi, membre de La Baldufa –una de les formacions que coordina el certamen i que el va impulsar–, va subratllar la importància de la participació comunitària en el festival. “És la part més complexa d’aconseguir, però cada any veiem com s’hi suma més i més gent”, va assegurar Blasi a SEGRE, i va afegir que “la gent ja associa la marca Enre9 amb activitats de qualitat i, aquest any, preveiem una participació massiva”. El certamen promou l’accés universal a la cultura, precisament en un barri on hi ha menys possibilitats d’accedir a formació artística. Així mateix, promociona la cohesió social i comunitària i la transformació d’espais.