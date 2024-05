Maquilladora de premi al Brasil: la lleidatana Sandra Font ha participat en desfilades de moda, publicitat i cinema

“Un dia pel carrer, una noia em va donar un fullet de publicitat d’un curs de maquillatge i vaig decidir provar.” Així va començar la trajectòria professional de la lleidatana Sandra Font Chacón al Brasil, país al qual va arribar fa nou anys i en el qual fa més de quatre que es dedica al món del maquillatge.

Segons explica a SEGRE, ha participat en més de cinquanta desfilades, entre les quals la de la Setmana de la Moda de Sao Paulo i la de la Casa de Creadors, entre altres, a més de campanyes publicitàries i curtmetratges. També ha guanyat premis pel seu treball com el de millor maquillatge d’efectes especials per la Umake el 2021 i va quedar finalista en dos categories dels Beleza Expience 2023, guardons als quals enguany opta en tres seccions.

Originària de Lleida ciutat i amb 42 anys, Font assenyala que el maquillatge “em va captivar”. “L’empresa del meu marit el va traslladar a la filial del Brasil i vam decidir emprendre aquesta aventura. No sabia res de maquillatge, me l’aplicava amb la mà, fins que vaig començar a fer cursos i em vaig anar formant en diferents àmbits”, afegeix.

De fet, assegura que va ampliar coneixements a través d’internet durant la pandèmia, ja que tot es va paralitzar. “Quan va tornar la normalitat, vaig començar fent la Setmana de la Moda de Sao Paulo, que és un dels esdeveniments més importants a Amèrica del Sud, i en la qual des d’aleshores he participat en totes les edicions, i ja he treballat amb diversos equips, dissenyadors i marques”, entre els quals anomena Pietro Schlager, Max Weber, Paulo Renso, Gotham o Carmen Steffens.

Una de les experiències que recorda amb més il·lusió és participar en els carnavals brasilers. “El de Sao Paulo és un dels més grans del món i impressiona veure’l des de dins, com es crea tota la màgia. És una experiència molt bonica”, assegura. “Fins que vam decidir anar-nos-en al Brasil, sempre havia viscut a Lleida i des que vaig començar en el món del maquillatge he treballat amb professionals referents en el món de la moda”, afegeix.

De fet, fins i tot va estar a punt de treballar per a Tim Burton. “Hi havia la idea de fer un projecte per caracteritzar els personatges de les seues pel·lícules més icòniques, però finalment no es va arribar a fer”, explica.

Font relata que quan va arribar al Brasil no sabia gens de portuguès. “Anava al supermercat i assenyalava les coses, però als tres mesos ja el vaig anar aprenent. Ara, tot i que encara no el parlo a la perfecció, estic totalment integrada”.

Va començar fent classes de castellà fins que un dia, per casualitat, li va arribar a les mans una publicitat d’un curs de maquillatge. “A Lleida no em dedicava per a res a aquesta indústria, era encarregada en una botiga d’articles de regal i de festa i, després, vaig muntar un establiment d’animals, fins que el vaig traspassar per embarcar-me en aquesta aventura”, assegura.

Viu a Sao Roque (a l’estat de Sao Paulo) amb el marit, originari de Vilanova de la Barca, i les dos filles (la més gran estudia Biomedicina a la universitat i la petita té 6 anys). Però no oblida la seua ciutat d’origen. “Venim dos cops a l’any a Lleida per veure la família, per Nadal i a l’estiu”, afegeix. Els seus treballs es poden seguir al seu perfil d’Instagram @sandra_font_makeup.