Alerta per traces de gluten, mostassa o ou en diversos productes de farina

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), pertanyent al Ministeri de Consum, ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), de diverses notificacions d’alerta traslladades per les autoritats sanitàries d’Andalusia relatives a la possible presència de traces de gluten, sulfits, ou, mostassa i fruits de closca no inclosos en l’etiquetatge a diversos productes de farina. En primer lloc, ha emès una alerta relativa al producte Harina de avena integral sin gluten sabor dinosaurio de la marca FITSTYLE per la presència de traces de gluten, sulfits, mostassa i fruits de closca no inclosos en l’etiquetatge. Es tracta del lot J290224A amb data de consum preferent al 31/01/2025 i pes de 500 grams.

Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a la comunitat autònoma d’Aragó, si bé no és descartable que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes. Com a mesura de precaució, es recomana a les persones amb problemes derivats de la ingesta de gluten o al·lèrgiques a sulfits, mostassa o fruits de closca, que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat, a les seues llars que s’abstinguin de consumir-la. També ha emès una advertència per a persones al·lèrgiques a ou, sulfits, mostassa o fruits de closca per la possible presència d’aquestes substàncies al producte Harina de Avena Cookie procedent de la marca Protella procedent d’Espanya. Els lots afectats són L040324A i M020424A amb data de consum preferent al 28/02/2025 i pes d’unitat de 1.000 grams. Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a la comunitat autònoma de Catalunya, si bé no és descartable que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes.

Finalment, l’AESAN ha avisat de la possible presència de traces de mostassa i fruits de closca no inclosos en l’etiquetatge al producte Farina integral de civada OATCELL de la marca PROCELL en diversos sabors (caramel, arròs amb llet, berlina, black cookies, brownie - cafè, croissant, galeta maria, crema, xocolate blanc, xocolate). Tots els lots en els que no figuri en l’etiquetatge traces de mostassa i fruits de closca són afectats, amb data de consum preferent al 16/12/2024, 26/12/2024 i 24/02/2025 i un pes d’1,5 kg.

Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a Catalunya, si bé no és descartable que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes. Com a mesura de precaució, es recomana a les persones al·lèrgiques a mostassa o fruits de closca, que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat a les seues llars que s’abstinguin de consumir-la, però el consum d’aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població.