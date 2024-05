Alerten d’un increment del "masclisme de control", sobretot entre els joves

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El delegat del govern espanyol a Andalusia, Pedro Fernández, ha alertat aquest divendres del repunt dels casos de "masclisme de control, especialment entre les joves," per la qual cosa ha apel·lat a "fer pedagogia de la no-violència" perquè, segons ha asseverat, "sense igualtat no hi ha democràcia". Així ho ha traslladat durant la presentació a Almeria de la nova instrucció 2/2024, del Ministeri d’Interior, que limita els criteris d’inactivació de casos en el Sistema VioGén, "un nou pas en la lluita contra el masclisme, sobre el qual hem d’estar permanentment atents", ha advertit.

La nova cap de la Unitat contra la Violència sobre la Dona a la província d’Almeria, María Dolores Cruz, ha donat a conèixer la instrucció durant un acte amb autoritats. El delegat ha mostrat el seu convenciment que Cruz "posarà tot el seu afany i forces en aquesta tasca de protecció integral de les dones víctimes de violència masclista". "El treball que tenim per davant és, sens dubte, ardu i exigent, ja que la violència masclista és una de les tragèdies més grans que afecten a la nostra societat en el seu conjunt i que requereixi d’una resposta ferma i decidida per part de totes les institucions i la societat civil", ha dit el delegat.

Segons les dades aportades pel delegat, Andalusia comptava fins el febrer amb 23.340 casos actius per violència masclista, el 28% del total nacional, "que, si li sumim els casos activats que han entrat en el sistema des del 2007, data en la qual es va iniciar aquest registre, ascendeix a 182.715 víctimes totals". Per a Fernández, són dades "alarmants" i, per això, "la urgència d’actuar amb determinació en la lluita contra la violència masclista", ha insistit, ja que "cadascun d’aquests percentatges, cada una d’aquestes xifres, representa dones que han patit violència". Ha reconegut a més que Espanya disposa dels recursos i normatives per a això. De fet, ha recordat que "aquesta mateixa setmana, dilluns en Conferència Sectorial, el govern espanyol ha destinat 55,3 milions d’euros a Andalusia per lluitar contra la violència de gènere i fomentar la igualtat, dels que 21,3 milions d’euros es corresponen al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere." A aquests fons se’ls sumen, ha continuat, "els Next Generation, que tenen per objectiu transversal fomentar la igualtat sense la qual no és possible erradicar la violència masclista, ja que en essència és l’expressió de desigualtat més gran entre homes i dones".

Per això, ha considerat "urgent accelerar l’execució d’aquests fons, entre els quals es troben els deu milions d’euros per a la construcció d’espais segurs i dignes per a atenció a víctimes de violència sexual, els Centres de Crisi." Més enllà de la inversió econòmica, ha fet menció a "la necessitat d’educar i sensibilitzar des d’una edat primerenca, promoure relacions basades en el respecte mutu i la igualtat, desafiar activament les actituds i comportaments que perpetuen la violència són claus per a això" i aquí ha reconegut que està implicada tota la societat. "El canvi ha de ser social, un compromís cívic per la democràcia i si ens comprometem a actuar de manera col·lectiva i persistent, podem crear un món on totes les dones puguin viure lliures de por i violència", ha acabat.