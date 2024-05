Aquests símptomes indiquen que has de visitar l’uròleg

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’uròleg i andròleg François Peinado ha assenyalat que la freqüència de visites a l’uròleg varia segons l’edat i els factors de risc individuals, alhora que ha recomanat als homes començar revisions regulars a partir dels 50 anys o fins i tot abans si tenen antecedents familiars de càncer de pròstata o altres factors de risc. Tanmateix, l’especialista en salut sexual masculina, cap de Servei del Centre medicoquirúrgic Olympia i del Complex hospitalari Ruber Juan Bravo, ha indicat que símptomes com dolor a l’orinar, canvis en el flux urinari o presència de sang a l’orina requereixen atenció immediata, sense importar l’edat.

"Un home ha de considerar acudir immediatament a l’uròleg si detecta símptomes com a hematúria, dolor en orinar, canvis en el flux de l’orina, dolor pelvià o lumbar persistent, problemes d’erecció o ejaculació, masses o inflor a l’escrot, febre acompanyada de símptomes urinaris, o incontinència urinària," ha indicat l’expert. Entre aquests símptomes es troba l’hematúria: la presència de sang a l’orina, que pot ser indicativa d’infeccions, càlculs renals o, més seriosament, de càncer. L’expert també recomana acudir a una consulta en cas de tenir dolor en orinar, ja que pot ser un signe d’infecció del tracte urinari o de condicions més complexes com càlculs renals o malalties de transmissió sexual.

Els canvis en el flux de l’orina també són motius per acudir a un professional. En concret, quan es tingui dificultat per començar a orinar, un raig feble o interromput o la sensació que la bufeta no es buida completament. Un altre dels símptomes és el relacionat amb el dolor a la zona pelviana o lumbar, ja que el dolor continu en aquestes àrees pot ser un signe de problemes als ronyons o en altres òrgans del sistema urològic. També s’ha de visitar una consulta quan es manifestin dificultats amb l’erecció o ejaculació, és a dir, problemes persistents o dolorosos relacionats amb la funció sexual.

La massa o inflor a l’escrot també pot ser un signe de condicions com a hidrocele, varicocele o un tumor testicular. A més, la febre o calfreds, si s’acompanyen de símptomes urinaris, poden indicar una infecció renal o una altra infecció seriosa. Finalment, l’expert apunta que la incontinència urinària pot ser motiu de visitar una consulta, ja que la pèrdua involuntària d’orina pot ser un signe de diverses condicions urològiques. "És important recordar que aquests símptomes no sempre indiquen una condició greu, però definitivament justifiquen una avaluació professional per determinar la causa i el tractament adequat", ha recalcat el doctor.