Col·laboració de La Caixa amb les Llars del Seminari

La Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, ha donat suport al projecte Llars d’oportunitats de les Llars del Seminari de Lleida amb una col·laboració de 6.000 euros que permetrà portar a terme activitats amb els nens i adolescents. Les accions se centren a facilitar, amb implicació de professionals i voluntaris, els suports necessaris per seguir l’educació reglada en igualtat de condicions, a través del reforç escolar, el suport per a les gestions a l’escolarització i ajuts per a material. Així mateix, impulsa i facilita la realització i participació de nens i adolescents en activitats lúdiques i de lleure, culturals i esportives. A les Llars es fa el reforç escolar i es facilita l’equipament necessari a més d’organitzar tallers o activitats festives. Aquest projecte, que gestiona la Fundació Entre Tots i Per al Bé de Tothom, dona resposta a l’exclusió residencial.