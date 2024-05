El govern espanyol retira la pujada del preu del tabac del seu Pla de Control de Tabaquisme

detail.info.publicated europa press

El govern espanyol ha retirat del Pla Nacional de Prevenció i Control del Tabaquisme 2024-2027, aprovat aquest dimarts passat en el Consell de Ministres, la mesura que preveia una pujada del preu del tabac per atansar-se al preu de països de l’entorn espanyol, després de demanar-ho el Ministeri d’Hisenda, segons han confirmat fonts del Ministeri de Sanitat a Europa Press.

Aquestes mateixes fonts han assenyalat que Hisenda va sol·licitar aquest requisit per portar el Pla al Consell de Ministres. Per a Hisenda, si s’incloïa aquesta mesura en el Pla, es provocava "una provisió del mercat", per la qual cosa "finalment no apareix" al document, si bé Sanitat continua amb aquest propòsit. "No es descarta fer-ho", han assegurat des del Ministeri.

El Pla Nacional de Prevenció i Control del Tabaquisme 2024-2027 va ser aprovat pel Ministeri de Sanitat i les CCAA en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) del passat 5 d’abril, després de superar Sanitat les seues diferències amb algunes comunitats.

De fet, abans del començament de la reunió, les CCAA governades pel PP asseguraven que no s’anaven a adherir al Pla, si bé posteriorment van arribar a un consens, després d’incloure aquest 160 de les 180 esmenes que havien presentat les CCAA abans de la seua aprovació.

Una d’aquestes esmenes, proposades pel PP, era precisament a col·lació de la pujada de preus del tabac proposta per Sanitat. En concret, el departament de Mónica García proposava "d’impulsar l’establiment de mesures fiscals consistents en l’increment dels tipus impositius dels productes inclosos en l’àmbit objectiu d’Impost sobre les Tasques del Tabac, a fi d’aconseguir un increment dels preus dels esmentats productes." Les CCAA governades pel PP van proposar que aquests beneficis es destinessin al finançament de polítiques de salut centrades en la reducció del tabaquisme.

D’aquesta forma, el text definitiu exposava que s’anava a estudiar amb el Ministeri d’Hisenda "la forma en la qual les modificacions fiscals repercutiran positivament en el finançament de mesures encaminades a reduir la prevalença de tabaquisme".

La resta de mesures del pla continuen vigents

Malgrat l’eliminació d’aquesta norma, la resta de mesures continuen vigents. Algunes d’elles són l’ampliació dels espais sense fum, tot i que encara no està definit quins; un control més elevat sobre el tabac electrònic, equiparant per llei la publicitat, promoció i patrocini de productes relacionats i nous productes a l’existent per a productes del tabac; i regular la venda i el consum de productes relacionats amb el tabac (amb i sense nicotina), entre d’altres.

Per ajudar en l’aturada tabàquica, el document proposa d’incloure a la Cartera de Serveis comuna del SNS la intervenció en tabaquisme en l’àmbit hospitalari; modificar els criteris d’inclusió de les persones fumadores en el programa d’aturada del tabaquisme amb fàrmacs finançats; i proposar la incorporació a la cartera bàsica de prestacions farmacèutiques aquells fàrmacs que, atenent l’evidència científica, són adequats per al tractament de l’addicció al tabac. En aquest sentit, Sanitat ja ha iniciat els tràmits per introduir l’empaquetament genèric, un objectiu també recollit en el Pla.

El passat 15 d’abril, durant una compareixença en la Comissió Mixta d’Addiccions, Mónica García, va anunciar que esperava que "bona part" de les modificacions legislatives que marca el Pla "haurien arribat a bon port" per a finals d’any.