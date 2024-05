Surt a la llum l’al·legat de Daniel Sancho: "Sento que uns pares hagin perdut un fill"

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jove espanyol Daniel Sancho va dir aquest dijous que sent que "s’hagi perdut una vida i que uns pares hagin perdut un fill" durant el seu al·legat final en el judici a què s’enfrontava a Tailàndia pel suposat assassinat i esquarterament del colombià Edwin Arrieta.

L’acusat va fer un al·legat final, després d’accedir el jutge a la seua petició en aquest sentit, i va insistir que havia actuat en defensa pròpia, mentre va lamentar el dany causat a la família del cirurgià colombià, segons diverses fonts consultades per EFE.

"Sento que s’hagi perdut una vida i que uns pares hagin perdut un fill. Sento que la seua família no hagi pogut enterrar-lo en condicions. Assec el que vaig fer després de la mort", va assegurar Sancho davant del jutge en l’última sessió del judici, que va acabar ahir, un dia abans del previst. En aquest sentit, Sancho va dir que ajudarà la família "quan pugui" i que els compensarà per "els danys morals del desmembrament".

La família d’Arrieta s’ha personat en el judici com a coacusació a través d’advocats tailandesos i amb la presència alguns dies del lletrat hispanocolombià Juan Gonzalo Ospina, que va testificar el passat 24 d’abril i va posar de manifest la situació en la qual han quedat tant econòmicament com anímicament.

El lletrat va explicar llavors que la manutenció de la família depenia d’Arrieta i que els pares estan "patint depressió, ansietat, malsons nocturns i prenent tractament per superar (la mort del seu fill)".

L’al·legat de l’acusat, que va fer principalment en espanyol, encara que també en anglès i que va durar uns 45 minuts, va posar fi a un judici oral que va començar el passat 9 d’abril en el Tribunal Provincial de Samui i que s’ha celebrat a porta tancada.

Sancho ja va testificar en dos sessions consecutives aquest dimarts i dimecres i va contestar durant hores a les preguntes tant de la defensa com de l’acusació. En línia amb aquesta declaració, l’acusat va negar que hagués planificat l’assassinat d’Arrieta, qui després de la seua mort el 2 d’agost a Phangan (propera a Samui), on ambdós havien quedat, va ser esquarterat i les seues restes escampades per diversos llocs de l’illa, inclòs el mar.

"Soc innocent, la mort d’Edwin arriba perquè em va atacar i va intentar violar-me. Vaig intentar evitar la baralla", va dir Sancho, que va afegir que la mort es va deure a un accident durant el forcejament.

Sancho va confessar el 5 d’agost haver planejat l’assassinat d’Arrieta i el seu esquarterament davant dels policies de la comissaria de Phangan.

"Estic segur que el jutge ha vist que la Policia ha mentit en tots i cada un dels documents que van presentar en contra meu", va dir ahir, argumentant que "van canviar" les seues paraules en la confessió escrita.

Sancho va anar a la comissaria de Phangan la nit del 3 d’agost per denunciar la desaparició d’Arrieta. La Policia ja l’havia identificat com a sospitós i el va mantenir sota custòdia policial fins que va ser detingut dos dies després, després de confessar el crim.

La Fiscalia ha provat de demostrar durant el judici que Sancho va matar Arrieta de forma premeditada -delicte que Tailàndia castiga amb fins la pena de mort-, per al qual va cridar vint-i-vuit testimonis, la majoria policies i forenses, a més d’intentar desmuntar l’argument de la defensa pròpia. La defensa, per la seua part, ha comptat amb set testimonis, sense incloure-hi l’acusat.