Vinculen l'exposició constant a substàncies utilitzades en plàstics amb diverses malalties

Un estudi de l'institut de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.Granada) ha relacionat l'exposició constant a substàncies utilitzades en plàstics, com ara els compostos químics que hi ha en joguines o envasos d'aliments i cosmètics, amb possibles alteracions a llarg termini en marcadors de inflamació i malalties com el càncer.

La investigació ha revelat possibles associacions entre l'exposició humana als ftalats i els nivells de marcadors inflamatoris a l'organisme, alguns relacionats amb malalties com la diabetis o el càncer.

Els resultats de l'estudi, que publica la revista Enviromental Research, han revelat associacions entre l'exposició a certs tipus de ftalats amb presència als plàstics i diferents proteïnes inflamatòries.

Es tracta de substàncies per augmentar la flexibilitat i la durabilitat dels plàstics que tenen presència en una àmplia gamma de productes, des de joguines de plàstic fins a envasos d'aliments, dispositius mèdics i materials de construcció.

A l'estudi, experts de l'ibs.Granada, juntament amb investigadors de la Universitat de Granada (UGR), el Ciberesp i els hospitals Clínic Sant Cecili de Granada, el Santa Anna de Motril, i el Copenhaguen-Rigshospitalet de Dinamarca, han analitzat mostres de sang de 213 persones.

El líder de l'estudi, Juan Pedro Arrebola, ha explicat en un comunicat que els resultats són de gran rellevància per identificar possibles danys relacionats amb l'exposició constant a aquests compostos que, a llarg termini, podrien vincular-se a malalties cròniques molt prevalents.

Actualment s'estan fent més investigacions sobre les possibles implicacions per a la salut de l'exposició als ftalats, juntament amb altres famílies de contaminants químics ambientals.

Els resultats han apuntat a més la necessitat de limitar en la mesura que sigui possible l'ús de plàstics, ofereixen una contribució significativa al camp emergent de la immunoepidemiologia i la toxicologia, i obren noves línies de recerca sobre l'exposició ambiental i el seu impacte en la salut humana.