El carrer Major de Lleida il·lustra un cupó diari de l'ONCE

El carrer Major de Lleida il·lustra el cupó de l’ONCE de dimarts vinent 7 de maig, dins de la sèrie monogràfica dedicada als principals carrers i avingudes del territori amb el lema A pie de calle. Cinc milions de cupons difondran per tot Espanya aquesta freqüentada zona de la capital del Segrià.

El director de la corporació a Lleida, Marcelino Cid, va fer lliurament ahir al matí una imatge emmarcada d’aquest cupó a la regidora de Promoció de la Ciutat i Cultura, Pilar Bosch, durant un acte celebrat a la plaça Paeria. “Són els mateixos carrers pels quals els venedors i venedores de l’ONCE porten la il·lusió i la sort cada dia, entre ells el carrer Major. El cupó homenatja els ciutadans, a qui donem les gràcies per la seua generositat i per l’afecte que rebem diàriament, així com per la confiança que dipositen en els nostres productes de loteria responsable, social i segura”, va assegurar Cid. La sèrie A pie de calle fa un recorregut per les vies més emblemàtiques de 50 ciutats. El sorteig se celebrarà dimarts, quan posarà en joc un primer premi de 500.000 euros al número més la sèrie i uns altres 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat.