Ciutadilla reviu aquest cap de setmana la seua època medieval

Fins a dinou grups de recreació se citen aquest cap de setmana a Ciutadilla per celebrar la vint-i-dosena edició de la Trobada de Recreació Medieval. En total, 170 participants omplen la població d’activitats com la d’ahir a la tarda, El Setge al Castell, o el concert amb els joglars de Ripollet. Segons l’alcalde, Òscar Martínez, ahir dissabte es va aconseguir una gran afluència de visitants. Es tracta d’un muntatge obert al públic familiar amb un gran contingut de propostes relacionades amb el passat medieval del municipi; des de tir amb arc fins a recreació d’un campament militar i tallers de lletra gòtica, entre d’altres.

Els visitants també poden passejar pel centre històric, on hi ha instal·lades trenta-dos parades d’artesania decorativa i alimentària i on s’ofereixen tallers de pintura i sabó (entre d’altres) per als més petits. És la trobada medieval més antiga de Catalunya i ocupa tot el centre històric de Ciutadilla. Molts dels veïns de la localitat, i fins i tot els visitants, arriben a la població amb indumentàries que recorden l’època medieval.