Arranca la setmana d’Eurovisió amb la primera semifinal

L’11 de maig tindrá lloc la gran final del Festival d’Eurovisió el 2024, però abans, durant aquesta setmana, es duran a terme les dos semifinals aquesta setmana, reduint el nombre de països participants de 37 a 26.

Com és tradició en el certamen, sis països ja estan classificats per competir pel Micròfon de Cristall: Espanya, Alemanya, Itàlia, França, Regne Unit i l’amfitriona Suècia. Els altres 31 països passaran per les semifinals, on 11 seran eliminats.

Aquest any, el duo espanyol Nebulossa haurà de destacar-se amb el seu tema 'Zorra' per enfrontar-se als principals favorits, que segons les apostes són el raper Nemo Mettler (representant Suïssa amb 'The code'), Baby Lasagna (defensant Croàcia amb 'Rim Tim Tagi Dim') i Angelia Mango, que intentarà emportar-se el premi per a Itàlia amb la seua cúmbia 'La noia'.

On es podran veure les semifinals

La primera semifinal es disputarà aquest dimarts 7 de maig a les 21:00 hores, amb la participació de 15 països, dels quals 10 es classificaran. Els competidors representaran Xipre, Sèrbia, Lituània, Irlanda, Ucraïna, Polònia, Croàcia, Islàndia, Eslovènia, Finlàndia, Moldàvia, l’Azerbaidjan, Austràlia, Portugal i Luxemburg. La transmissió en directe es podrà seguir a La 1 de Televisió Espanyola i a la plataforma digital RTVE Play.

La segona semifinal se’n durà a terme dijous 9 de maig, també a les 21:00 hores, amb 16 països competint, dels quals 10 passaran a la gran final. Els participants seran Malta, Albània, Grècia, Suïssa, la República Txeca, Àustria, Dinamarca, Armènia, Letònia, San Marino, Geòrgia, Bèlgica, Estònia, Israel, Noruega i Països Baixos.