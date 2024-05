Consum alerta de la presència d’avellanes no incloses en l’etiquetatge en unes canyes de xocolate

detail.info.publicated europa press

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), pertanyent al Ministeri de Consum, ha informat que ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) d’una notificació d’alerta, traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat Valenciana, relativa a la presència d’avellanes no incloses en l’etiquetatge en canyes de xocolate.

D’aquesta manera, l’AESAN ha comunicat que es tracta d’unes canyes de xocolate de la marca Abiarjo amb el número de lot CLH150324, amb data de consum preferent 02/08/2024 i amb el pes de la unitat de 300 grams.

Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a la Comunitat Valenciana, si bé no és descartable que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes. Aquesta informació ha estat traslladada a través de SCIRI per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

Com a mesura de precaució, l’AESAN recomana a les persones al·lèrgiques a les avellanes, que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat a casa que s’abstinguin de consumir-la. Així mateix, des de l’AESAN asseguren que el consum d’aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població.