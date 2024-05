Gargar, 156 murals a tot color

L’última jornada del Gargar va tenir el seu moment emotiu quan la veterana dibuixant Pilarín Bayés es va acomiadar de Penelles després d’haver deixat la seua empremta en una de les parets de la plaça de l’antiga església. Els veïns van acompanyar la marxa de Bayés amb aplaudiments. Amb el seu mural ja són 156 els que omplen de color els carrers i els afores d’aquesta localitat de la Noguera, que ahir va tancar la novena edició del festival de murals i art rural desbordant totes les previsions. La jornada d’ahir va deixar un espai per a la pluja però tot i així el pàrquing, amb capacitat per a un miler de vehicles, es va omplir igual que va fer dissabte, segons va explicar l’alcalde, Eloi Bergós. “Ahir [per dissabte] va ser de rècord”, va assenyalar amb referència a l’afluència de visitants. Aquesta novena edició ha comptat amb la participació de nou artistes, que han deixat les seues nou obres d’art, i els alumnes de l’Escola Ondara de Tàrrega, que han contribuït al certamen com a assistents dels artistes. Lluna és una de les estudiants i presumia aquests dies que “el blanc” que trasllueix al mural de Pilarín Bayés “és meu”, ja que amb ell va untar la paret per preparar-la abans de la intervenció de la dibuixant. Bayés ha tingut l’alumna pràcticament a tota hora al costat mentre completava el mural, dedicat a l’agricultura i al municipi de Penelles. L’autora, que hauria dit que aquesta va ser la seua última obra, es va mostrar molt sorpresa davant de l’entrega tant dels artistes com del públic del festival de murals més popular. El certamen va comptar també amb la visita de diversos polítics: dissabte va ser la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i ahir, la presidenta del Parlament, Anna Erra.

L’ajuntament vol més suport

L’alcalde de Penelles, Eloi Bergós, va demanar més suport a la Diputació i la Generalitat per a l’organització del festival de murals. Va dir que té un pressupost de 19.000 euros, però “costa molt més”, si bé compten amb espònsors.