La reina Letícia es trenca un dit del peu en colpejar-se contra una taula

La reina Letícia s’ha fracturat la falange proximal del dit central del peu dret, provocat per un cop contra una taula quan estava a la seua residència del Palau de la Sarsuela, el que l'obligarà a utilitzar sabata ampla i plana en les properes setmanes per alleujar el dolor, han informat fonts de la Casa Reial. La reina ha arribat aquest dilluns al Teatre Real per assistir a un concert organitzat per la Fundació Princesa de Girona i se l’ha vist coixejar a causa de la molèstia que li causa la lesió.

"Una mala sort. Però això es cura. No sabia el que tenia fins que em vaig fer la radiografia", ha comentat la senyora Letizia als periodistes després de ser preguntada com es trobava. La reina va patir la ruptura del dit "fa uns dies", segons les fonts de la Casa del Rei.

Encara que va participar amb aparent normalitat dissabte passat en la jura de bandera de Felip VI a l'Acadèmia General Militar de Saragossa, quan se la va veure amb un calçat de taló baix, la senyora Letizia va haver de suportar "forts dolors", segons les fonts.

A la reina se li ha posat un embenat que li uneix el dit fracturat amb el del costat per afavorir la immobilització. També ha d’aplicar-se gel i guardar repòs en la mesura possible, si bé la seua voluntat és mantenir la seua agenda d’actes públics.

La Casa Reial ha apuntat que el temps de convalescència es prolongarà "unes setmanes" fins la consolidació de la falange fracturada, la qual cosa l'obligarà a continuar utilitzant calçat còmode i ample, "fins i tot en acte oficials o de gala", han apuntat les fonts. En l’acte d’aquest dilluns la reina ha portat sense cordar els cordons de la sabatilla del peu lesionat per anar més còmoda.

La lesió al peu dret s’uneix a la que la reina pateix de manera crònica en l’esquerre, denominat neuroma de Morton, un pinçament del nervi de l’os metatarsià que li provoca dolor i inflamació quan està dempeus sense moure’s durant un temps prolongat.