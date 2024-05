El festival de vi a Artesa de Segre, amb 2.000 assistents

Més de 2.000 persones van assistir dissabte passat a la segona edició del Primavera Wine, el festival del vi d’Artesa de Segre. L’esdeveniment, que va reunir divuit cellers i set parades gastronòmiques, va estar organitzat per Desidium per tal d’atansar a les noves generacions la importància del producte local. En aquest sentit, una de les activitats estrella de la vetllada van ser els Wine Games, activitat dinamitzada pel sommelier David Seijas en la qual el públic va tenir l’oportunitat de tastar els vins de cada celler participant al festival.

El certamen, que va omplir de vida el centre d’Artesa de Segre des de les sis de la tarda fins a les tres de la matinada, va incloure també una zona de jocs per als més petits −Espai Melic patrocinat per Sngulart−, animació amb una batucada i un concert del grup de versions Her Majesty. El colofó el va posar finalment una sessió de discjòqueis. Des de l’agència Desidium van fer una valoració positiva del certamen, que pretén promoure el consum dels productes locals, així com oferir propostes de lleure.