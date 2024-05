Les famílies augmenten la seua despesa en ous

L’1,62% del pressupost per a aliments es destina a ous.Unsplash

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les famílies espanyoles van gastar 1.300 milions d’euros en ous el 2023, que suposa un augment del 17% en valor, segons les dades de l’‘Observatori del Consum d’Ou a Espanya’ de l’Organització Interprofessional de l’Ou i els seus Productes (Inprovo) per analitzar els hàbits de consum dels espanyols durant 2023. En concret, la despesa mitjana realitzada per persona va ser de 28 euros en la compra d’ous, l’1,62% del pressupost per a aliments.